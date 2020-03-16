BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022769
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104918
|0,82
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,106010
|0,81
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037037
|0,78
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071179
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014297
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015915
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028254
|7,06
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042097
|3,98
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025992
|3,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061575
|2,59
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065531
|2,53
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,053769
|2,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,114414
|2,04
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063713
|1,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,079500
|1,85
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014405
|1,82
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020621
|0,90
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,020896
|0,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029210
|0,65
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022907
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011824
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067253
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026250
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025339
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062590
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022848
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)