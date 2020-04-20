BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023264 0,28
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010472 0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031836 0,11
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059600 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019559 0,11
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014267 0,97
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016149 0,89
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045960 2,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029446 2,45
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022565 2,20
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036568 2,20
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030113 1,96
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015817 1,71
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016560 1,43
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029312 1,29
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,079893 1,21
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057793 1,08
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021726 1,41
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015091 1,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022676 1,40
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032258 1,39
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022015 0,83
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067146 0,08
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021807 0,08
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023047 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063143 0,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066196 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?