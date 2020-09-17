BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092297 0,26
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068697 0,20
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,092269 0,11
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,132635 0,11
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048792 0,11
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044349 0,34
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057232 0,17
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037844 0,05
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090723 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067046 0,03
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022203 0,54
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013986 0,29
HEM Katılım Katkı EYF 0,023790 0,28
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016972 0,28
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014521 0,27
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029563 0,57
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020524 0,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046913 0,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032963 0,45
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018476 0,40
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050590 0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016410 0,11
HEM Altın Katılım EYF 0,030940 0,10
VEM Altın Katılım EYF 0,052495 0,09
ZEM Altın Katılım EYF 0,050365 0,08
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF 0,023815 0,04
VEM Para Piyasası EYF 0,065277 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027350 0,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068593 0,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072533 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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