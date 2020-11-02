BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072554 1,78
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066658 1,74
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091381 1,68
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048915 1,64
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041410 1,62
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016943 0,21
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018963 0,15
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,039059 1,29
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,040577 1,14
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068143 0,45
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071978 0,97
VEM Birinci Değişken EYF 0,045869 0,89
VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,019356 0,37
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015027 0,35
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,021495 0,32
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030545 2,19
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013592 0,46
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029525 0,23
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026374 0,15
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013025 0,08
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054164 0,42
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052136 0,42
NN Hay. Em. Altın EYF 0,032537 0,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051052 0,42
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052216 0,41
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069408 0,09
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071020 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025039 0,09
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068613 0,09
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073449 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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