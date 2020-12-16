BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097510 0,19
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,126036 0,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094373 0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014299 0,17
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042668 0,16
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021054 0,30
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049773 1,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075572 0,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,088926 0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,053216 0,50
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037682 0,50
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,035958 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,082899 0,37
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027546 0,36
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,023337 0,36
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015702 0,35
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028479 0,55
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043608 0,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062053 0,24
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,036224 0,24
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,025164 0,23
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052718 1,50
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046689 1,45
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051087 1,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054341 1,20
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049088 1,15
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069708 0,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028113 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031158 0,04
HEM Para Piyasası EYF 0,024503 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,071397 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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