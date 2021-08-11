BES’ten ayrılanların sayısı da sır oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) fon büyüklüğünü açıkladı.

DENIZ AYHAN

Elvan, devlet katkısıyla birlikte faizli BES tutarının 147 milyar 252 milyon TL, faizsiz BES tutarının ise 36 milyar 357 milyon TL olduğunu bildirdi. Elvan, BES’ten ayrılan katılımcı sayısını ise gizli tuttu.

ÇALIŞAN 6.8 MİLYON

Bakan Elvan, “28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gönüllü BES sisteminde yer alan katılımcı sayısı 6 milyon 906 bin 880 kişi iken, Otomatik Katılım Sistemi’nde yer alan çalışan sayısı ise 6 milyon 868 bin 168 kişidir” dedi. Faizli sistemdeki gönüllü BES fon tutarı 123 milyar 978 milyon TL, Otomatik Katılım Sistemi fon tutarı 4 milyar 719 milyon ve devlet katkısı fon tutarı da 18 milyar 554 milyon TL olmak üzere toplam 147 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi. Faizsiz sistemdeki gönüllü BES fon tutarı 26 milyar 12 milyon TL, otomatik katılım sistemi fon tutarı 7 milyar 896 milyon TL ve devlet katkısı fon tutarı da 2 milyar 448 milyon TL olmak üzere 36 milyar 357 milyon TL olarak açıklandı.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden süresi dolmadığı halde ayrılan katılımcılar olduğuna işaret ederek, “Önergemizde yer alan ve kaç kişinin süresi dolmadan ayrıldığına dair soru yanıtsız bırakıldı. Sistem ne kadar başarılı oldu, ne hedeflendi, ne sonuç alındı? Bunlar belli değil. Sisteme girip çıkan sayısının 10 milyona kadar eridiği belirtiliyor” dedi.