Beştepe Millet Ormanı 14 milyona ihale edildi

AOÇ arazisine çeşme, WC, kameriye, bank, yürüyüşe bisiklet yolu yapılacak. Mimarlar Odası isyan etti…

Deniz AYHAN

Atatürk‘ün millete mirası olan Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) Beştepe Millet Ormanı’na çevrilmesine ilişkin tartışmalar sürerken ve konu yargıya taşınırken; Orman Genel Müdürlüğü’nün Beştepe Millet Ormanı ısrarı sürüyor.

Kurumun 7 Temmuz 2022’de çıktığı ‘Beştepe Millet Ormanı ve Sosyal Donatı inşaatı’ ihalesi sonuçlandı. İhaleye iki firma geçerli teklif sundu. Okan İnşaat Firması ile 9 Ağustos’ta 14 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Beştepe Millet Ormanı adı altında AOÇ arazisine çeşme, WC, 15 kameriye, 55 bank, yürüyüş ve bisiklet yolu ve ahşap köprü kurulacak. İnşaat 90 günde tamamlanacak. Yargıya başvuran Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nden Atatürk’ün ismini silmeye iktidarınızın ömrü yetmez” dedi.

ADINI SİLEMEZSİNİZ

Candan, “Atatürk, çorak topraklardan bir orman yarattı. Çok istiyorsanız, çorak bir toprak parçası bulun ve orada orman yapın. Yasal mevzuatta da yeri olmayan ‘Millet Ormanı’ gibi bir kullanım biçiminin amacı ortadadır. Yargıya başvurduğumuz ihaledeki bölge AOÇ Müdürlüğü mülkiyetindedir. Bu alanda Orman İşletme Müdürlüğünce ihale kararı verilemez, yasal dayanağı yoktur. İhaleye konu bölge birinci derece doğal ve tarihi SİT alanıdır” dedi.