Beştepe’de kritik toplantı başladı… Okullar tatil olacak mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı Beştpe’de başladı. Erdoğan, AKP grubunda, toplantının dar kapsamlı olacağını söylemişti. Toplantıya tüm kabine üyeleri katıldı.

KİMLER KATILDI?

Beştepe’de yapılan toplantıya katılan isimler şöyle:

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

* Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

* Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

* Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

* Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

* YÖK Başkanı Yekta Saraç

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

* İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Toplantı sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapacak. Toplantıda okulların tatil olup olmayacağının da gündeme alınması bekleniyor.

OKUL TATİLİ: VİRÜSÜN SEYRİNE BAĞLI

Dün gerçekleşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Ticaret Bakanı Pekcan’ın katıldığı corona virüsü bilim kurulu toplantısında okulların tatili konusu gündeme alınmamıştı.

Dün Bakan Koca tatil için önümüzdeki günleri işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Corona virüsü salgınının seyri de okulların tatil edilmesini belirler

TOPLANTIYA GİDEN SÜREÇ

Sağlık Bakanı Koca, 10 Mart’ta Türkiye’deki ilk vakanın tespit edildiğini duyurduktan sonra yaptığı açıklamada okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini aktarmış; Bakan Ziya Selçuk da “Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan da dün grup toplantısında bugünü işaret etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

* Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla iş birliği halinde gereken koruma tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamayı sürdürecek, yarın da dar çerçeve bir toplantıyı bakanlarımız ve ilgili kurumlarımızla başkanlığımda yapacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etmiş, YÖK Başkanı Yekta Saraç da üniversitelerin tatil kararı için “Bu kararı bizim dışımızda bir mercinin, devletin alması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

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