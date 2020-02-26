Beyaz eşya satışları arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak’ta yüzde 4 artışla 377,771 adet oldu.

İhracat ise Ocak’ta geçen yıl aynı aya göre yüzde 16 artışla 1.42 milyon adet olarak gerçekleşti.

Üretim ise yüzde 3 artışla 1.63 milyon adet oldu.

Altı ana ürün bazında bakıldığında ise, Ocak ayında beyaz eşya iç satışları yüzde 6, ihracat yüzde 18, üretim ise yüzde 7 artış kaydetti. (REUTERS)