Beyaz eşya sektöründe iç pazar yüzde 6 daraldı

Sektörün 2019’da toplam iç satış ve ihracatı %2 düşüşle 28.5 milyon adet olarak gerçekleşti.

Verilerin açıklandığı yıllık değerlendirme toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, iç pazara göre daha güçlü seyreden ihracat sayesinde daralmanın potansiyelden daha hafif gerçekleştiğini belirtirken; iç pazarla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yılın ilk altı ayını %10 ekside kapatmıştık. ÖTV’nin sıfırlanması ilk yarıda daha fazla düşüşü sınırladı… İkinci altı ayda daha az daralma ile karşılaşarak yılı toplamda %6 daralma ile kapattık. İkinci yarıda pozitif gelişmeler oldu. Bunu Türk ekonomisindeki toparlanma ile açıklayabiliriz. Ekonomideki toparlanma, faizlerdeki düşüş ve konut satışlarının artmasıyla sektörde bir toparlanma süreci yaşadık.”

Beyaz eşyada %6.7 olarak uygulanan ÖTV, sektördeki daralma nedeniyle 2018 yılı içinde sıfıra çekilmiş; söz konusu indirim önce 2019 Mart sonuna, sonra da Haziran sonuna kadar uzatılmıştı. ÖTV muafiyeti 30 Haziran itibarıyla sona ermişti.

Beyaz eşya sektörünün ÖTV desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Dinçer, cari fazla veren az sayıdaki sektörden biri olan beyaz eşya sanayisine her türlü teşvikte öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Metal iş kolundaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlanması ile ilgili bir soru üzerine Dinçer, “Toplu iş sözleşmesini büyük fedekarlıkla yapmaya gayret ettik… Bu sektöre her türlü teşvikte öncelik verilmesi kritik” diye konuştu.

Beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesi için üç sendika ile işveren arasında yürütülen müzakerelerde iki sendikayla uzlaşı sağlandı. Anlaşmaya göre işçilere ilk altı ay %18.49, ilk yıl toplamında ise %25.5 zam yapıldı.

BU YIL İÇİN ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN VAR, TAHMİN ZOR

Beyaz eşya sektörünün 2020 büyüme beklentisine ilişkin bir soru üzerine ise Dinçer, çok fazla değişkenin söz konusu olması nedeniyle 2020’ye ilişkin bir tahmin yapmanın şu anda zor olduğunu söyledi.

TÜRKBESD verilerine göre, Aralık ayı özelinde ise iç satışlar bir önceki yıl aynı döneme göre %3 azalırken; ihracat %11 daraldı.

Üretim Aralık ayında %6 arttı, 2019 tamamında ise %1 geriledi.

Türkiye 28.2 milyon adetlik üretimiyle Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi konumunda bulunuyor. Sektör üretiminin %75’ten fazlasını ihraç ediyor.

Dinçer, en büyük ihracat pazarlarından İngiltere’de Brexit sonrası nasıl bir etki gözlenebileceği sorusu üzerine ise, “Brexit anlaşması ile en büyük ihracat pazarımız olan İngiltere’de 2020 yılı geçiş dönemi olacağı için mevcut durumun korunmasını bekliyoruz. Fakat daha sonrasında karşılıklı yapılacak anlaşmalar neticesinde ihracatımıza olan etkisini daha net göreceğiz” diye konuştu. (REUTERS)