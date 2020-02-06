Beyaz Saray: ABD, terör karşıtı operasyonda Arap Yarımadası El Kaidesi liderini ortadan kaldırdı

Beyaz Saray, ABD kuvvetlerinin Yemen’de yürüttüğü bir terörle mücadele operasyonu neticesinde Arap Yarımadası El Kaidesi lideri Kasım el-Rimi ve yardımcısının ortadan kaldırıldığını açıkladı.
Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan bir Amerikalı yetkili, El Rimi’nin Yemen’in Marib bölgesinde Hazme köyünde düzenlene bir insansız hava aracı (İHA) saldırısnda öldüğünü bildirmişti.
Suudi Al Arabiya kanalı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’ye ait bir İHA’nın Marib kentinin doğusunda bulunan Vadi Ubeyde bölgesindeki bir eve düzenlediği saldırıda El Kaide unsurlarını hedef aldığını kaydetmişti.
Kaynaklara göre söz konusu ev, El Kaide militanları tarafından olaydan 1 hafta önce kiralanmıştı. Aynı kaynaklar, Arap Yarımadası El Kaidesi lideri El Rimi’nin burada öldüğü bilgisini vermişti.
Ayrıntılar geliyor…