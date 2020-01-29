Beyaz Saray: ‘Bolton’ın Kitabı Bu Haliyle Yayınlanamaz’

Beyaz Saray, Senato’daki azil yargı sürecinde tanık olması istenen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın avukatına, gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle Bolton’un yazdığı kitabın bu haliyle yayınlanmasının sakıncalı olduğunu yazılı olarak bildirdi

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Senato’da Başkan Trump hakkındaki yargılama sürecinde tanık olarak ifade vermesini engellemeye çalışan Beyaz Saray, Bolton’ın avukatına bir mektup göndererek “Gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle kitabın bu haliyle yayınlanmasının sakıncalı olduğu” mesajını iletti.

John Bolton’ın önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen kitabının taslağından bazı bölümler New York Times gazetesine sızdırılmıştı. Kitabın taslağında Bolton, Başkan Trump’ın kendisine geçtiğimiz Ağustos ayında Ukrayna’ya askeri yardımı rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatana kadar askıya alınmasını istediğini söylediğini yazmıştı.

Ukrayna’ya askeri yardım ve Biden’lara soruşturma baskısı arasındaki bağlantı Başkan Trump’ın azledilme talebiyle yargılandığı Senato’daki sürecin de odağında yer alıyor.

“Kitap ciddi miktarda gizli bilgi içeriyor”

Kitabın taslağı bir süredir incelenmek üzere Beyaz Saray’ın elindeydi. Beyaz Saray, John Bolton’ın avukatı Charles Cooper’a 23 Ocak’ta bir mektup göndererek kitabın önemli miktarda gizli bilgi içerdiği, bazı bilgilerin “ÇOK GİZLİ” kategorisinde olduğu, kitabın bu haliyle yayınlanamayacağını” belirtti.

John Bolton’ın avukatına gönderilen mektupta, “Federal yasalar ve müvekkilinizin imzaladığı gizlilik anlaşması gereği, taslak gizli bilgiler çıkarılmadıkça yayınlanamaz. Taslakta yer alan gizli bilgileri tespit ederek ve yayınlanmasının ABD’nin ulusal güvenliğine zarar vermemesini sağlayarak müvekkilinize yardımcı olmak için elimizden geleni yapmak amacıyla kitabı incelemeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Trump: “Onu dinleseydim şimdiye altıncı dünya savaşına girmiştik”

Başkan Donald Trump’ın Çarşamba günü hedefinde John Bolton ve kitabı vardı.

Bolton’ın Kuzey Kore dahil olmak üzere dış politika konularındaki yaklaşımlarını da eleştiren ABD Başkanı Twitter’dan paylaştığı mesajda “Bolton yıllar önce BM Büyükelçiliği görevi için onay alamadı. Senato onayı gerektirmeyen bir iş için bana yalvardı. Pek çok kişinin ‘Yapmayın efendim’ demesine rağmen görevi ona verdim. Televizyonda ‘Libya modeli’ dedi, daha başka pek çok muhakeme hatası yaptı. Sonra da kovuldu. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse, onu dinleseydim şimdiye altıncı dünya savaşına girmiştik. Şimdi de gitmiş çirkin ve doğruları yansıtmayan bir kitap yazmış. Hepsi gizli ulusal güvenlik bilgisi. Kim böyle bir şey yapar ki?” ifadelerini kullandı.