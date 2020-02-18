Beyaz Saray Bolton’ın Kitabını ‘Sansürleyecek’ mi? 

Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, henüz yayınlanmamış olan kitabına Beyaz Saray tarafından müdahale edilmesi olasılığından endişe duyduğunu söyledi. Bolton, kendisi hakkında Başkan Trump’ın Twitter mesajlarına bu şekilde yanıt verebilmesi gerektiğini kaydetti.

Pazartesi günü Kuzey Carolina eyaletinde Duke Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte konuşan Bolton, “Umarım en sonunda kitabımı yayınlatabilirim. Umarım müdahaleye uğramaz” dedi.

Trump’ın Senato’daki azil yargılamasında aklanmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Bolton, Başkan’ın Twitter’da kendisi hakkındaki eleştirilerinin sorulması üzerine, “Trump tweet atıyor ama ben bunun hakkında konuşamıyorum. Bu ne kadar adil?” ifadesini kullandı.

71 yaşındaki Bolton, Trump’la yaşadığı anlaşmazlıklardan sonra geçen Eylül ayında görevinden ayrılmıştı. Trump Bolton’u görevden aldığını, Bolton ise kendisinin görevi bıraktığını öne sürüyor.

ABD basınında Ekim ayında çıkan haberlerde dış politikada şahin isimlerden biri olarak bilinen Bolton’ın Trump yönetiminde geçirdiği zamanı anlatan bir kitap yazmayı planladığı bildirilmişti.

New York Times gazetesine göre Bolton kitabının taslağında, Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden’ın soruşturulması konusunda Ukraynalı yetkililer devreye girene kadar bu ülkeye 391 milyon dolarlık güvenlik yardımını askıda tutmaya devam etmek istediğini yazdı. Trump’ın Biden ve bir dönem Ukrayna’daki enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda görev yapan oğlu Hunter Biden’ın faaliyetlerinin soruşturulması konusunda Ukraynalı yetkililere baskı yaptığı ve ABD yardımlarını da pazarlık unsuru olarak kullandığı iddiaları üzerine Başkan Trump hakkında Kongre’de azil

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, 18 Aralık’ta Trump hakkında görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin çalışmalarını engelleme şeklinde iki azil gerekçesini onaylamıştı. Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato 5 Şubat’ta Trump’ı akladı.

Bolton 6 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kendisine celp gelmesi halinde Senato’daki yargılamada ifade vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Demokratlar da Bolton’ın ifade vermesi konusunda baskı yapıyordu ancak daha sonra Senato’da yapılan oylamada yargılamaya tanık çağrılması reddedildi.

Beyaz Saray Ocak ayında Bolton’ı, kitabının taslağının “ciddi miktarda gizli bilgi içerdiğinin” göründüğünü ve mevcut haliyle yayınlanamayacağı yönünde bilgilendirmişti.

Bolton Duke Üniversitesi’ndeki konuşmasında, Beyaz Saray’ın hala kitabın taslağını incelemeyi sürdürdüğünü kaydetti.