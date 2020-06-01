Beyaz Saray Çevresinde Kaos Yangın ve Gazlı Müdahale 

Başkent Washington’da sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce gerilim tırmandı. Beyaz Saray’dan bir blok ötede bazı araçlar ve bir umumi tuvalet ateşe verildi. Polis göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. VOA Türkçe ekibinden Mehtap Çolak Yılmaz, Üzeyir Yanar ve Tezcan Taşkıran da olayların ortasında kaldı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyah Amerikalının polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve ülkenin dört bir yanına yayılan gösterilerin başkent Washington ayağında olaylar tırmandı.

Beyaz Saray yakınlarındaki gösteriler önce barışçıl başladı. Polis bir süre sonra göstericileri Beyaz Saray yakınlarından uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ancak göstericiler “Siyahların hayatı değerli” ve “adalet yoksa huzur da yok” sloganları atarak protestoyu sürdürdü.

VOA Türkçe ekibi de olayların ortasında kaldı

Başkent Washington’ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Pazar gecesi yerel saatle 11.00’den Pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.

Lafayette Park’taki protestocularla polis arasında tansiyon akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının başlamasına yaklaşık bir saat kala yükseldi. Protestocular polise karşı barikat oluşturdu. Polisin gaz ve ses bombası kullanrak püskürtmeye çalıştığı protestocuların havai fişek ve su dolu pet şişe fırlattıkladı görüldü.

Araçlar ateşe verildi

Bir süre sonra Lafayette Park’ın arka tarafında bulunan tarihi St. John Kilisesi’ne yakın bir yer ve bazı araçlar ateşe verildi. Gerilimin tırmanması üzerine polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çevredeki binaların camlarını kıran protestoculardan bazılarının bir bankanın ATM’sini de havai fişek patlatarak kırmaya çalıştığı gözlendi.

VOA Türkçe ekibinden Mehtap Çolak Yılmaz, Üzeyir Yanar ve Tezcan Taşkıran da olayların ortasında kaldı. Olayları takip etmek üzere bölgede bulunan haber ekibinin polisle diyaloğu zaman zaman canlı yayına yansıdı.

Beyaz Saray yakınlarındaki bir caddede park halindeki bazı araçlar tahrip edildi. Araçların bazıları ters çevrildi bazıları ateşe verildi. Beyaz Saray’ın önünde polis barikatının içinde kalan ve halka açık bir tuvalet olan küçük bina da ateşe verildi. Aynı caddede bulunan tarihi Saint John Kilisesi’nin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ulusal muhafızlar devreye girdi

Washington Belediye Başkanı gündüz saatlerinde ulusal muhafızların devreye gireceğini açıklamıştı.

Yerel saatle gece 11.00’de sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte Washington DC Ulusal Muhafızı da sokağa çıkma yasağını uygulamak üzere devreye girdi. Göstericiler sokağa çıkma yasağından kısa süre sonra dağılmaya başladı.

Başkan Trump Pazar günü kamuoyu önüne çıkmadı

Washington’da Pazar günü akşam saatlerinde olayların devam ettiği sırada Başkan Donald Trump Twitter’dan olaylara ilişkin bir mesaj paylaşmadı. ABD Başkanı, gündüz saatlerinde protestoculara karşı daha sert müdahale edilmesi gerektiğini savunan muhafazakar yorumcu Buck Sexton’ın Twitter mesajını paylaştı.

Başkan Donald Trump’ın Pazar günü kamuoyu önüne hiç çıkmaması dikkat çekti.

“Başkan Trump Cuma gecesi sığınağa indirildi” iddiası

Amerikan Associated Press haber ajansı, New York Times, CNN televizyonu dahil olmak üzere ABD basınına yansıyan haberlere göre, başkent Washington’da protestoların şiddetini arttırdığı geçtiğimiz Cuma gecesi Başkan Trump Beyaz Saray’da sığınağa indirildi.

Beyaz Saray’a yakın Cumhuriyetçi bir kaynağa göre, Başkan’ın genellikle terör saldırısı gibi olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere tasarlanan sığınakta Donald Trump yaklaşık 1 saat kaldı. AP’nin haberine göre bu bilgiyi Trump yönetiminden adını vermeyen bir yetkili de doğruladı.

AP’ye bilgi veren Cumhuriyetçi bir kaynak Başkan Trump’ın ve ailesinin Beyaz Saray yakınlarındaki kalabalığın büyüklüğünden ve öfkesinden endişe ettiklerini söyledi. Başkan Trump ile birlikte First Lady Melania Trump ve 14 yaşındaki oğulları Barron Trump’ın da sığınağa inip inmediği ise bilinmiyor.

“Oval Ofis’ten ulusa seslenmesi seçeneği değerlendirildi ancak vazgeçildi”

AP’nin haberinde, Başkan Trump’ın danışmanlarına güvenliği konusunda endişe ettiğini söyledi. Habere göre, hafta sonu protestolar şiddetini artırınca Trump’ın danışmanları gerilimi düşürmek amacıyla Başkan’ın Oval Ofis’ten ulusa sesleneceği bir konuşma yapması olasılığını görüştü.

Ancak bundan sonrasında ne gibi adımların atılabileceğine ilişkin öneri olmadığı ve Başkan’ın da birlik mesajı verme konusunda istekli görünmemesi sebebiyle bu fikirden vazgeçildi.