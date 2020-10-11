Beyaz Saray doktoru: Trump artık bulaştırıcı değil

Yazan:
Alaturka Online
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Conley açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başkan Trump’ın CDC’nin izolasyona son verilmesi için gerekli güvenlik kriterlerini sağlamasının yanı sıra, Kovid PCR örnekleri ışığında Başkanda artık başkalarına virüs bulaştırma riskinin bulunmadığını duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.”

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