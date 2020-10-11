HaberlerAmerika Beyaz Saray doktoru: Trump artık bulaştırıcı değil Yazan: Alaturka Online - 10 Ekim 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Conley açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başkan Trump’ın CDC’nin izolasyona son verilmesi için gerekli güvenlik kriterlerini sağlamasının yanı sıra, Kovid PCR örnekleri ışığında Başkanda artık başkalarına virüs bulaştırma riskinin bulunmadığını duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.” Advertisements