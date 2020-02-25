Beyaz Saray, Kongre’den koronavirüsle mücadele için 2.5 milyar dolar fon isteyecek

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, yaptığı yazılı açıklamada “Donald Trump yönetimi Kovid-19’un yayılmasını ciddiye alıyor” ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadele için 2.5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre’ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağını kaydetti.

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump’ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.