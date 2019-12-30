Beyaz Saray: Putin ile Trump silahların kontrolü ile ilgili adımları görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in silahların üzerindeki kontrolün gelecekte devam ettirilmesine yönelik adımları ele aldıkları görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Başkanlar, iki ülke arasında terörle mücadele alanındaki yapılan işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineledi. Başkanlar ayrıca ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin durumunu ve silahların üzerindeki kontrolün gelecekte etkili bir şekilde devam ettirilmesine yönelik çabaları ele aldı” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Kremlin basın dairesi, Putin ve Trump’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Rus liderin ABD’li mevkidaşına Rusya’nın Saint Petersburg kentinde yılbaşı kutlamaları sırasında planlanan terör eylemlerin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür ettiğini duyurmuştu.