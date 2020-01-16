‘Beyaz Saray Ukrayna Yardımını Dondurarak Yasayı İhlal Etti’

ABD Sayıştayı, Başkan Trump hakkındaki azil soruşturmasının da odağı olan Ukrayna’ya askeri yardımın askıya alınması konusunda Beyaz Saray’ın federal yasaları ihlal ettiğini belirtti.

ABD’de federal hükümetin faaliyetlerini denetleyen ve Kongre için raporlar hazırlayan bağımsız bir kurum olan Sayıştay, hazırladığı bir raporda, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin (OMB) yardımları askıya alarak yasaları ihlal ettiği tespitine yer verdi. Yardımların dondurulması, Başkan Donald Trump hakkında Kongre’de yürütülen azil sürecinin merkezinde yer alıyor. Raporda, OMB’nin, Kongre’nin Ukrayna için onay verdiği güvenlik yardımlarını bütçeyle alakalı teknik koşullardan ziyade “siyasi nedenlerle” geciktirdiği ve Harcamayı Sınırlandırmanın Kontrolu Yasası’nı ihlal ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Dairenin baş müşaviri Thomas Armstrong raporda, “Yasaların doğru biçimde uygulanması, Başkan’a, kendi siyasi önceliklerini Kongre’nin onaylayarak yasalaştırdığı unsurların yerine geçirmesine izin vermez” diye yazdı.

OMB ise yardımların bekletilmesinin uygun ve gerekli olduğunu savunuyor. Sözcü Rachel Semmel, “Sayıştay’ın değerlendirmesine katılmıyoruz. OMB, vergi mükelleflerinin paralarının Başkan’ın öncelikleri ve yasalara uygun olarak düzgün şekilde harcanmasını garanti altına almak için masrafların paylaştırılması yetkisini kullanır” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi geçen ay Demokratik rakiplerini soruşturması için makamının getirdiği gücü kullanarak Ukrayna’ya baskı yaptığı ve görevini suistimal ettiği suçlamasıyla Trump’ın azledilmesine karar vermişti.

Trump 2020 seçimlerinde olası rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve bir dönem Ukrayna gaz şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda çalışan oğlu Hunter Biden’ın faaliyetlerinin soruşturulması için Ukrayna’ya baskı yapmak ve bu ülkeye askeri yardımları da pazarlık kozu olarak kullanmakla suçlanıyor.

Trump hakkındaki diğer suçlama da Kongre’nin konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı engellemek. Azil sürecinin Temsilciler Meclisi’ndeki ayağının tamamlandı ve şimdi Senato’da yargılama safhası başlıyor.