Beyaz Saray’da İsrail-BAE-Bahreyn’den tarihi normalleşme anlaşmalarına imza: Trump’a göre 5-6 ülke daha katılacak

ABD Başkanı Donald Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in arabuluculuğunu yaptığı İsrail ile BAE’nin ‘ilişkileri tamamen normalleştirme’ ve İsrail ile Bahreyn’in ‘tam diplomatik ilişki kurma’ anlaşmaları için Beyaz Saray’da imza töreni düzenleiyor.

Filistinlilerin ‘Arap krallıklarının ihaneti’ tepkisini gösterdiği, imzacı tarafların ise ‘İran’a karşı birlik’ vurgusunu yaptığı anlaşmalar için İsrail adına Başbakan Benyamin Netanyahu, BAE adına Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ve Bahreyn adına Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zayani törene katılıyor.

Trump Beyaz Saray’da tören öncesi gazetecilerle sohbetinde 5-6 ülkenin daha İsrail’le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına katılabileceğini söyledi.