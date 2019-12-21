Beyaz Saray’da Noel Teması Vatanseverlik

Amerika’da Noel tatili döneminde evler, sokaklar ve mağazalar renkli ışıklar ve süslemelerle bezeniyor. Beyaz Saray da her yıl bu renkli gelenekten nasibini alıyor.

Beyaz Saray’da bu yılki Noel’in ana teması vatanseverlik. First Lady Melania Trump’ın Noel için seçtiği süslerin teması, bu Amerikan geleneğinin köklerine iniyor.

Melania Trump, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılki Noel döneminde de Beyaz Saray koridorlarını süsledi. Bu yıl kullanılan tema “Amerika’nın Ruhu” oldu.

Beyaz Saray geçen yıl First Lady’nin süslemelere son dokunuşlarını yaptığı bir video yayınlamıştı. Bu videoda Melania Trump’ın siber zorbalığa karşı yürüttüğü mücadeleyi yansıtan “En iyisi ol” yazılı süsler dikkat çekiyordu.

Beyaz Saray’ın resmi Noel ağacı için tema belirleme geleneğini başlatan, 1961’de eski First Lady’lerden Jacqueline Kennedy olmuştu. Ancak tarihçi Matthew Costello’ya göre Beyaz Saray’ı Noel için süsleme geleneği çok daha eskiye dayanıyor.

Bu yıl Melania Trump, eski First Lady’lerin de tercih ettiği daha geleneksel bir Amerika temasını hayata geçirdi. Geçen yıl First Lady, süslediği kırmızı Noel ağaçlarından dolayı sosyal medyada alay konusu olmuştu.

First Lady bu yıl da eleştiriliyor, ancak bu her başkan eşinin yaşadığı bir durum. Beyaz Saray’ın Noel dekorasyonu aybaşında ilk kez basının karşısına çıktı. Ancak gönüllülerden oluşan bir ekip Temmuz ayından beri süslemeler üzerinde çalışıyordu.