Beyaz Saray'dan ABD'deki tüm bakımevlerine “Kovid-19 testi” tavsiyesi

WASHINGTON (AA) – Beyaz Saray'ın, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin üçte birinin yaşandığı yaşlı bakımevlerine, tüm çalışanlara ve yaşlılara test yapılmasını tavsiye ettiği bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, eyalet valileriyle yaptığı toplantının kayıtlarına Associated Press (AP) ulaştı.

Söz konusu kayıtlara göre Pence, eyalet valilerine, Beyaz Saray'ın ülkedeki tüm yaşlı bakımevlerinde kalan kişilere ve çalışanlarına test yapılmasını güçlü bir şekilde tavsiye ettiğini aktardı.

Aynı toplantıda bulunan Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Direktörü Doktor Deborah Birx de gelecek iki hafta içinde yaklaşık 1 milyon yaşlının test edilmesine odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Birx, ihtiyaç durumunda testler için Beyaz Saray'ın da yardımcı olacağını belirtti.

– Ölümlerin üçte biri bakımevlerinde yaşandı

New York Times'ın hafta sonu yayımladığı haberine göre, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de virüs kaynaklı ölümlerin yaklaşık üçte biri yaşlı bakım evlerinde yaşandı.

Uzmanlar ise bu ölümlerin nedenini, bakımevlerinde yeterli personel olmaması ve yaşlılara yeterince test yapılmamasına bağlıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelindeki 15 bin 600 bakımevinde 1,3 milyon kişi kalıyor.