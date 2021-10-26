Beyaz Saray’dan ABD’ye gelmek isteyenlere Covid-19 uyarısı

Gelecek ay sınırlarını yabancı turistlere açmaya hazırlanan ABD’de, ABD Başkanı Joe Biden yeni corona virüsü önlemlerini açıkladı.

Beyaz Saray, corona virüsü salgınının başladığı 2020’den beri ilk kez yabancı uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Gelecek ay sınırlarını açmayı planlayan ABD, tüm yabancı turistleri corona virüsü aşısı yaptırmış olmak şartıyla ülkeye tekrar kabul edeceğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeyken Brezilya, Çin, İrlanda, İran, Güney Afrika, Hindistan ve Avrupa’daki 26 Şangay ülkesine ABD’ye uçuş yasağı getirmiş, Ocak 2021’de göreve başlayan Başkan Joe Biden sonrası yasaklı ülkeler listesi daha da genişlemişti. İngiltere, Hindistan, Çin ve birçok Avrupa ülkesini kapsayan uçuş yasağının gelecek ay kalkması bekleniyor.

Dün açıklama yapan Biden, havayolu şirketlerinin yolcuları uçağa kabul etmeden önce corona virüsü aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Herhangi bir corona virüsü aşısının kabul edileceğini de söyleyen Biden, hava yolu şirketlerinin mutlaka resmi kaynakların verilerini kabul etmesi gerektiğini de belirtti.

Biden ayrıca, “Bu ABD ve diğer ülkeler arasındaki seyahat ile ilgili, corona virüsü nedeniyle alınan önceki tedbirler geçerli. Uluslararası uçuşlarda aşı önemli bir güvenlik sağlıyor” sözlerine yer verdi.

Aşı olmamış ABD vatandaşları da dahil tüm kişilerin uçağa binmeden bir gün önce aldıkları negatif korona virüs testi ile ülkeye giriş yapabilecekleri açıklanırken, 18 yaş altındaki çocukların herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmadığı için seyahatlerinden 3 gün önce mutlaka negatif korona virüs testi vermeleri zorunlu olacak. Yeni kurallar 8 Kasım itibariyle uygulanacak.

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