Beyaz Saray’dan Facebook açıklaması: Biden’ın gündeminde

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların Başkan Joe Biden ve ABD Kongresi’nin gündeminde olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine ilişkin iddialara değindi.

Özellikle şirketin eski çalışanı Frances Haugen’in Facebook hakkındaki açıklamalarına değinen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin Başkan Joe Biden ve ABD Kongresi’nin gündeminde olduğunu belirtti.

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin uzun süredir tartışıldığının altını çizen Psaki, “Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı ortada” ifadelerini kullandı.

“FACEBOOK KÂRI GÜVENLİĞE TERCİH ETTİĞİNİ GÖSTERDİ”

Son dönemde birçok skandalın öznesi konumunda olan Facebook ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Geçen haftalarda ABD’nin çok okunan saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın Facebook hakkındaki korkunç gerçekleri ortaya çıkarmasının ardından, CBS’in 60 Minutes isimli TV programına Facebook’un eski yöneticisi çıktı.

Facebook’un bazı kişilere imtiyaz tanıdığı ve istediği içeriği yükleyebildiğini ve Instagram’ın gençlere zarar verdiğine dair araştırmaların Facebook tarafından bilinmesine rağmen bir şey yapılmadığını aktaran Wall Street Journal’a bu belgeleri ve bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu duyuruldu.

CBS’teki TV programına katılan Haugen, Google ve Pinterest de dahil olmak üzere birçok yazılım ve teknoloji şirketi için çalıştığını belirtti ve Facebook’un daha önceki çalıştığı yerlerin en kötüsü olduğunu söyledi. Haugen, “Facebook kârı güvenliğe tercih ettiğini gösterdi. Sübvansiyon yapıyor, kârını bizim güvenliğimizle ödüyor. Bugün var olan Facebook versiyonu toplumlarımızı parçalıyor ve dünya çapında etnik şiddete neden oluyor” dedi.

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