Beyaz Saray’ın Gözünden 2019

Beyaz Saray’a göre, geçen Washington en kötü yılını yaşadı çünkü Trump yönetimine göre Amerikan başkenti partizanca yürütülen bir azil sürecine ev sahipliği yaptı. Ama yine Beyaz Saray’a göre, Amerika geçen yılı zirvede noktaladı.

Trump yönetimi, 2019 yılında, aralarından en iyilerini seçmekte zorlandığı birçok alanda başarı sağladığı görüşünde. Ancak Başkan Trump açısından Amerikan halkı için imza attığı ilk 10 başarıya ekonomik alandaki ilerlemelerle başlamak mümkün.

Beyaz Saray verilerine göre 2019 yılında işsizlik oranı, son 50 yılın en düşük rakamlarına ulaştı. Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden bu yana, yarım milyondan fazlası imalat sektöründe olmak üzere, 7 milyon kişiye istihdam sağlandı.

Bir diğer başarıysa rekorların kırıldığı borsada yaşandı. Dow Jones ve S&P 500, yılın son Cuma gününü, yine rekorla noktaladı.

Trump yönetimi daha önce göz ardı edildiğini iddia ettiği düşük gelirli işçi sınıfının ücretlerinin arttığına da işaret etti. Beyaz Saray, özellikle ülke genelinde düşük gelirli sınıfı oluşturan siyah ve Latin Amerikalılar için yoksulluk oranlarının tüm zamanların en düşük seviyelerine ulaştığını savundu.

Donald Trump, göreve başladığından bu yana yapılan 8 ayrı düzenlemenin Amerikan vergi mükelleflerine 50 milyar dolardan fazla tasarruf sağladığı da, yine Beyaz Saray’ın başarı hanesine yazdığı gelişmelerden biri.

Amerika lehine imzalanan ticaret anlaşmaları da Amerika’yı başarıya taşıyan unsurlardan biri oldu. 2019 yılının son ayında Kongre’de onaylanan Amerika-Meksika-Kanada arasındaki anlaşma, Amerikalı işçiler, çiftçiler ve üreticiler için 176 bin yeni iş anlamına geliyor.

Yıl boyunca dünya ekonomisine de yansıyan Amerika-Çin ticaret savaşlarıyla ilgili yılın son açıklamasıysa, yılın son gününde Başkan Donald Trump’tan geldi. Trump, 31 Aralık 2019’da, iki ülke arasında uzun zamandır beklenen anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da bir törenle imzalanacağını açıkladı. İki ülkeyi bu noktaya taşıyansa, Pekin’in, tarihi anlaşmanın bir parçası olarak ticaret uygulamalarında yapısal reformlar yapmayı ve Amerikan tarım ürünlerinin önemli bir miktarını almayı kabul etmesi oldu.

Trump yönetiminin önceliklerinden biri hep sınırı güvence altına almak oldu. Başkan Trump bu yıl Meksika ve Orta Amerika ülkeleriyle, yasadışı göç selini durdurmaya yönelik yeni anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde, sınırdan kaçak geçişler Mayıs ayından Kasım ayına kadar yüzde 70 oranında düştü.

Sağlık sektöründeyse başarı kendini ilaç fiyatlarındaki düşüşle gösterdi. Yine Beyaz Saray’a göre ilaç fiyatlarını herkesin ulaşabileceği rakamlara çekmeyi hedefleyen Trump sayesinde, bir rekor da bu alanda kırıldı.

Beyaz Saray 2019 yılında, iç siyaset kadar, ülke dışındaki Amerikan çıkarlarına da odaklandı. Buna örnek olarak da, Trump’ın yıllarca savunma harcamalarının adil olmadığı gerekçesiyle eleştirdiği NATO üyelerinin 2020’de savunma harcamalarını 130 milyar dolar arttırması gösterildi.

Amerikan ordusu 2019 yılının sonlarında büyük bir başarıya daha imza atarak, Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonla IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’yi öldürdü. Amerikan askerlerine yardım eden kahraman köpek Conan da bu başarıdan kendine düşen haklı payını aldı.

Bu başarıyı Trump’ın Aralık ayında imzaladığı 2020 Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı takip etti.

Trump’ın Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’nde imzaladığı savunma bütçe yasası, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 programı konusunda Ankara’ya getirilen kısıtlamalara yer verilen yasada, Türkiye’ye F-35 projesiyle bağlantılı fikri mülkiyet, teknik veri ya da maddi desteğin transfer edilemeyeceği veya Türkiye’ye kendi F-35 kapasitesini kurması için gereken onarım ve desteğin verilmeyeceği kaydediliyor. Aynı zamanda tasarı Türk Akımı ve Rusya’nın Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırım öngörüyor. Rusya ile askeri düzeyde işbirliğini de yasaklıyor.

Kısacası Beyaz Saray, 2020’ye verimli bir yılı geride bırakarak girdiği inancında.