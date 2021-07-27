Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan’dan corona aşısı uyarısı

Güncel verilere göre, yeni vaka sayısı 20 bine dayandı. Uzmanlardan art arda aşı yaptırma çağrıları gelirken, aşı kampanyasına bir destek de ünlü isimlerden geliyor.

“BİLİME VE AŞIYA GÜVENİN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımlarda Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan’ın vatandaşlara aşı yaptırma çağrıları yer aldı.

Bakan Koca’nın paylaşımına göre, Beyazıt Öztürk, “Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin” dedi.

“LÜTFEN SİZ DE AŞINIZI OLUN”

Sevcan Orhan ise vatandaşları uyararak, “Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen, siz de aşınızı olun” çağrısında bulundu.

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