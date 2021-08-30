Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta taburcu oldu

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedaviye alınan oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sağlığına kavuşan Akusta, bir hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek.

Oyuncu Mesut Akusta geçen hafta Ankara’daki evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan Akusta, tedbir amaçlı bir süre daha hastanede gözetim altında tutulduktan sonra dün taburcu edildi.

Evinde dinlenmeye çekilen 57 yaşındaki oyuncunun 1 hafta sonra rol aldığı ‘Teşkilat’ dizisinin çekimlerine katılacağı öğrenildi.

Bu arada ünlü oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa “Bana bir bayram verin, içinde babam olsun” notunu düştü.

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