Beyin sisi ile başa çıkma yolları

Covid-19’un yüksek ateş, öksürük, eklem ağrıları, yorgunluk, tat ve koku kaybı gibi belirtileri genellikle biliniyor. Ancak hastalığı geçirdikten sonra ortaya çıkan ve ‘beyin sisi’ olarak tanımlanan bazı nörolojik yakınmalar ise pek bilinmiyor. Peki ‘Beyin sisi nedir?’, ‘Sebepleri nelerdir?’, ‘Uzun vadede bunamaya yol açar mı?’, ‘Tedavisi mümkün mü?’ Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz bu sorularımı şöyle yanıtladı:

■ Beyin sisi nedir?

Covid-19 geçiren hastaların çoğu, enfeksiyonu takiben hafıza-konsantrasyon sorunları, net düşünememe, baş ağrıları, uyku bozukluğu, anksiyete, kafa karışıklığı, öfke nöbetleri, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk gibi sorunlardan yakınıyor. Bu nörolojik yakınmalar kümesini “beyin sisi” olarak tanımlıyoruz. Araştırmalar, beyin sisinin Covid-19 geçirildikten sonra aylarca devam edebileceğini gösteriyor. Öte yandan beyin sisi, vitamin-mineral, eksikliği, diyabet, tiroid ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.

■ Sebepleri nelerdir?

Enfeksiyon esnasında oluşan bağışıklık sağlayıcı antikorların yanlışlıkla sinir sistemine saldırmasından ya da enfeksiyon nedeniyle hasar gören sinir hücrelerinin birbirlerine yanlış sinyaller göndermesi nedeniyle olabileceği ileri sürülüyor.

■ En çok kimlerde görülür?

Beyin sisi özellikle hastalığı şiddetli geçiren, hastanede veya yoğun bakımda kalan 10 kişiden birinde görülüyor.

■ Tedavisi mümkün mü?

Aylarca beyin sisi belirtileriyle mücadele ettikten sonra tamamen iyileşen insanlar var ancak bu soruna karşı etkili bir tedavi yöntemi yok. Ayrıca uzun vadede bu durumun demans (bunama) gibi tablolara yol açabilme riskini de akılda tutmak gerekiyor. Hastalara önerilerim ise şöyle…

■ Demir, magnezyum, B12 vitamini ve D vitamini değerlerinize baktırın ve bu değerler düşükse mutlaka destek tedavi için doktorunuza danışın.

■ Beslenmenize dikkat edin. Hatta Akdeniz diyetine geçin. Hazır paketli işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve mevsimsel meyve ve sebze tüketmek en iyi seçenektir. Beraberinde günde en az kilo başı 30 mililitre su içmeyi ihmal etmeyin.

■ Beyne daha fazla oksijen alınmasını sağlamak için açık havada derin nefes alarak yürüyüş yapın.

■ Beyin sisinden kurtulmada belki de en önemli nokta iş yükünü azaltmak ve stresten uzak durmaktır. Buna altından kalkabileceğinizden daha fazla yük aldığınızda ‘hayır’ demeyi öğrenerek başlayabilirsiniz.

■ Hafızanızı desteklemek için bulmaca çözün.

■ Uyku beyin için çok önemli. Günde 7-9 saat uyuyun.

■ Elektromanyetik dalgalardan uzak durmaya çalışın. TV’yi en az 3 metre uzaktan izleyin, en azından uyurken modemi kapatıp, telefondan uzaklaşın. Gün boyunca cep telefonlarınızı 1 saatten çok kullanmamaya özen gösterin. Çıplak ayakla toprağa basın.