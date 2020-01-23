Beyinleri muhallebi gibi olmuş öğrenilmiş çaresizler ülkesi





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Hitler'in propaganda bakanı Göbels'in taktikleri benzer biçimde Türkiye'de de uygulanıyor. Topluma sürekli doğru olmayan bilgiler aralıksız söyleniyor, bunların sürekli altı çiziliyor sonunda muhalif olanların bile bir çoğu bu doğru olmayan bilgilerin bir bölümünün doğru olduğuna inanmaya başlıyor. Bunun ötesinde milyonlarca insan uğradığı inanılmaz algı bombardımanının etkisi altında bir süre sonra asla bir şey yapamayacağına ve bu durumdan kurtulamayacağına inanıyor. sizlere bu konuda Berkeley Üniversitesinde yapılan bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Prof John Watson 3 aylıl bebeklerden oluşan iki gruptan birini altında sensörlerin olduğu yastıkların bulunduğu yatağa yatırmış. Diğer gruptaki çocuklara ise normal yastıklar verilmiş. Yatakların üzerindeki bir oyuncak yastık altındaki manivelaların hareket ettirilmesi sonucu harekete geçiyormuş. Buradaki çocuklar kısa sürede başlarını oynattıklarında oyuncağın da harekete geçtiğini görüp gülücükler atmaya başlamışlar. diğer yataktaki çocuklar ise ne yaparlarsa yapsınlar oyuncağını harekete geçirememişler elbette. bir süre sonra yastıklarının altında sensörler olan çocuklar neşe içinde eğlenirken diğer çocuklar artık oyuncağı harekete geçirmek için hiç bir çaba göstermemeye başlamış. Prof Watson bir süre sonra normal yastıkta yatan çocukların başlarının manivelalı yastık koşmuşlar. Ancak artık oyuncağı asla hareket ettiremeyeceğine inanan bu çocuklar hiçbir çaba göstermemişler. İşte Türkiye'nin bugün getirildiği nokta bu. Algı operasyonu ile beyinler adeta muhallebi haline getirildi. toplumun önemli bölümü artık her şeye tepkisiz. çünkü ne yaparsa yapsın hiçbir şeyi değiştiremeyeceğine inanır hale getirildi. Erdoğan iktidarı bu urumdan yararlanarak Türkiye'yi yeniden ve hızlı bir seçime götürebilir. Parti içinden çıkacak rakipleri de etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ali Babacan ile Abdullah Gül'ün kuracağı söylenen parti hala ortada yok. Nedenini bilmiyoruz. Belki sarayla pazarlık yapıyorlar ya da pabucun pahalı olduğunu gördüler. Diğer parti kuran isim Ahmet Davutoğlu ise yoğun baskı altında. önce üniversitesine el kondu. Şimdi de bu üniversitenin de sahibi olan Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atandı. Türkiye'yi çok zor günler beliyor. Eğer öğretilmiş çaresizlik sendromundan kurtulamazsak sonuç hepimiz için çok daha kötü olacak. Ancak ben toplumun üstündeki bu kara bulutu dağıtacağına inanıyorum