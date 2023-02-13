Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alıyor

Yazan:
Alaturka Online
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

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