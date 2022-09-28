Beykoz’da orman yangını

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Alaturka Online
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İstanbul Beykoz’da çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

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Beykoz’da orman yangını

Yangın, Tokatköy Mahallesi Yuşa Tepesi’ne yakın bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA HELİKOPTER DESTEK VERDİ

İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler havadan destek verdi.

Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)

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