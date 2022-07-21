Beykoz’da yıkım gerginliği

Beykoz Tokatköy’deki kentsel dönüşüm projesinde yıkım başladı. Yıkıma karşı çıkan mahalle halkı ile yıkım ekipleri arasında gerginlik çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Beykoz Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesinde kriz devam ediyor.

Tokatköy Mahallesi 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine imza atmayan 300’e yakın vatandaş zorla tahliyeye karşı nöbet eylemi başlatmış belediye yetkililerine “kentsel dönüşüme karşı değiliz, uzlaşalım” çağrısı yapmıştı.

Vatandaşların, tahliye işlemine karşı mahkemeye yaptıkları başvuruda yürütmeyi durdurma kararı da çıkmıştı.

Ancak bu sabah saatlerinde belediye yıkım için mahalleye geldi. Mahalle halkı yıkıma direnince gerginlik çıktı, bir vatandaş fenalaştı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yıkıma tepki göstererek bir video paylaştı.

“KEYFİLİKTEN VAZGEÇİN”

Tanal bakanlık ve belediye yetkililerine “Beykoz Tokatköy kentsel dönüşüm projesinde, mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen AKP’li Beykoz Belediyesi yıkıma geldi. Hukuku hatırlatan, yıkıma karşı çıkan Tokatköy mağdurları fenalaştı. Keyfilikten vazgeçin” çağrısı yaptı.

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