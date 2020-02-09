“Beylikdüzü’nde deprem için kaynak gerekiyor”

Beylikdüzü’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra neler yaşandı? Sürekli göz önünde olan Beylikdüzü’nde İmamoğlu’ndan sonra başkanlık yapmak nasıl bir duygu? İmamoğlu’ndan bayrağı devralmanın artı ve eksileri neler? Beylikdüzü depreme hazır mı? Metro ne zaman gelecek? İşte herkesin merak ettiği bu sorulara Başkan Mehmet Murat Çalık’ın cevapları…

KIYASLANDIĞIM KİŞİ BENİM KARDEŞİM, YOL ARKADAŞIM

-Görevi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan devraldınız.Bunun artı ve eksileri neler?

* 2014 sürecinde de İmamoğlu ile birlikte çalıştık. Teknik Koordinatör Başkan Yardımcılığını yaptım. Ekrem Başkanımızın şehir planlamacılığını yaptım.

* Tabi, çok başarılı bir belediye başkanından sonra bayrağı devralmak zor ve cesaret isteyen bir iş. O konuda da kendimi cesur görüyorum. Tabi, geçmişle kıyaslanıyoruz ancak ben bu kıyaslanmadan onur duyduğumu söylemeliyim. Kıyaslandığım kişi benim kardeşim, yol arkadaşım.

* Beylikdüzü’nde hayatın rengi değişti sayın İmamoğlu önderliğinde bunu başardık. En büyük avantajım 1999 yılından beri Beylikdüzü ile yollarımın kesişmiş olması. 21 yıldır bu ilçenin şehir planlamacısı olarak hafızasını biliyorum. Bu ilçenin geçmişteki problemlerini hangi aşamalardan geçtiğini biliyorum. Bir kentin sorunlarını bilerek hareket etmek önemli.

BEYLİKDÜZÜ’NDE ALT YAPI SORU ARTIK KALMADI

-Aynı zamanda gözlerin sürekli üstünde olduğu bir ilçenin başkanlığını yapıyorsunuz, bu da zor olsa gerek…

* Kesinlikle. Beylikdüzü şu an sadece Türkiye değil dünya tarafından da bilinen ve tanınan bir kent. Gözlerin sürekli üzerinde olduğu bir ilçede belediye başkanı olmanın sorumluluğunun da farkındayım. Dezavantajları da bu kent artık belli bir noktaya geldi ve bunu daha yukarılara taşımak gerekiyor.

* Seçim kampanyamızda da Beylikdüzü hedef büyütüyor demiştim. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. İlçemiz, İBB eski yönetiminden gerekli hizmeti alamamış bir kentti ve artık hizmetlerimizi daha da hızlandırmaya başladık. Vatandaşlar da bunu gördü ve 22 kilometrelik altyapı projelendirme süreci yaşadık. 7 mahallenin kronikleşmiş altyapı sorunlarını İSKİ ile çözdük.

ACININ SİYASETİ OLMAZ

-Türkiye’nin kanayan yarası deprem konusuna gelmek istiyorum. Beylikdüzü fay hattında bulunan bir ilçe ve burada deprem adına neler yapıldı? Riskli binaların son durumu ne? Beylikdüzü’nde deprem toplanma alanları kaç adet?

* Deprem toplanma ve barınma alanlarımız mevcut. Bizim ABİS diye bir uygulamamız var ve bu uygulama sayesinde her vatandaşımız deprem sonrasında nerede toplanacağını biliyor. Biz bu toplanma alanlarını sadece kağıt üzerinde belirlemiyoruz. Yarın deprem olacakmış gibi bu bölgelerin altyapısını hazırlıyoruz. Biz bunu Silivri Depremi’nde yaşadık, Beylikdüzülülerin şanslı olduğunu gördük çünkü evlerinden çıktıklarında gidebilecekleri bir toplanma alanı vardı.

* Özellikle Yaşam Vadisi’nin 600 bin metrekarelik kısmı kullanımda kalan 600 metrekarelik kısmını da kullanıma açacağız.

* Buralar aynı zamanda deprem toplanma alanları göreve geldiğimiz günden itibaren de 37 bin metrekarelik açık alanı da kazandırdık.

* Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde dönüşmesi gereken 3 bin konut bulunuyor. Kooperatifler zamanında eski inşaat teknikleri ile yapılmış bir alan burası. Yönetmeliklere uygun yapılmamış ve depremlerle de yorulmuş bir bölge. Biz buraya dair, kentsel dönüşüm planları hazırladık. Vatandaşların sizden beklentileri var, yerel yönetimlerin de desteğe ihtiyacı var ve bu noktada siyaset yapamayız çünkü acının siyaseti olmaz.

* Bu konu siyaset ötesi bir kavramdır ve ivedi hareket edilmelidir.

ELİMİZ KOLUMUZ EKONOMİK ANLAMDA BAĞLI

-Gürpınar Mahallesi’nde 3 bin konut olduğunu belirttiniz. Bu alanın kentsel dönüşümü için ne kadar kaynak gerekiyor?

* Yerel yönetimlerin vergisel bir geliri yok.

* Bakın, 7 sene hiçbir personele maaş vermesek, çöp toplamasak, asfalt yapmasak anca o kadarlık bir bütçe ile sadece bu mahallenin sorununu çözebiliyoruz.

* Beylikdüzü Belediyesi’nin 7 katı bütçeye ihtiyacımız var sadece Gürpınar Mahallesi’nin sorununu çözebilmemiz için.

* Yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm sorununu çözmeleri için önlerinin açılması gerekiyor. Ancak elimiz kolumuz ekonomik anlamda bağlı. Bu 2 buçuk 3 milyara yakın bir kaynak gerekiyor ve belediyemizin bütçesi yılda 580 bin.

YÖNETİCİLER OLARAK KENDİMİZİ SORGULAMAMIZ LAZIM

-Elazığ’daki deprem bölgesine gittiniz. Orada neler tespit ettiniz?

* Depremden sonra vatandaşlarımız, gönderilmek üzere bize pek çok yardım ulaştırdı ve biz de bunları bir kampanyaya dönüştürdük.

* 4-5 gün boyunca 40 kişi, sadece tasnifi ile ilgilendik. Yerinde incelemeler yapabilmek ve yardımları ulaştırabilmek adına ben de bölgeye gittim. Orada büyük bir travma var ve yaklaşık 5 bina yıkılacak şehir baştan inşa edilecek.

* Elazığ’da deprem 10-15 saniye daha sürseydi, o tespit edilen binalar yıkılabilirdi ve kayıp çok daha fazla olabilirdi. Bizim yöneticiler olarak kendimizi sorgulamamız lazım, ‘bu kenti bu hale nasıl getirdik‘ diye sorgulamalıyız.”

KAR KONUSUNDA SINAV VERMİŞ BİR BELEDİYEYİZ

-Balkanlar’dan gelen karı ilk karşılayan ilçelerden birinde yaşıyorsunuz. İstanbul’a en ufak bir yağış düştüğünde dahi trafik felç olurken, kar yağışı sonrasında durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Sizin kara karşı aldığınız önlemler neler?

* Biz geçmişte de büyükşehirin ve merkezi yönetimin hiçbir yardımı olmadan kar konusunda sınav vermiş bir belediyeyiz. Tabi, vatandaşların da beklentisi yüksek kar yağarken tutmamızı istiyor.

* İnanın, yurtdışında herkes kapısının önünü kürüyor bu iş bir idarenin omuzlarına bırakılacak bir yük değil.

* Bizim hazırda bekleyen ekiplerimiz var ve yollarımızı açık tutacağız. Kamu kurumlarına da sitelere de tuzlarımızı dağıttık. Olası buzlanmalara karşı önlemlerimizi aldık.

* İBB yönetimi artık 39 ilçeye de eşit derecede hizmet verecek bir anlayışa sahip dolayısıyla eskiden alamadığımız ama hakkımız olan hizmetleri almaya başladık. Beylikdüzü halkı artık kar yağarken park etmiş kar araçlarını görmeyecek çalışan araçlarımızı görecek.

BEYLİKDÜZÜ’NE METRO NE ZAMAN GELECEK?

-Beylikdüzülülerin merak ettiği başka bir konuya gelmek istiyorum. Beylikdüzü’ne metro ne zaman gelecek? İmamoğlu yönetimi Beylikdüzü’nden geçmesi planlanan metro için kaynak bulabildi mi? Son durum nedir?

* Beylikdüzü metro hattı projelendirme süreçlerini geçti. Bu hat 10-12 sene önce bitirildi ancak kaynak gerekiyor.

* Ekrem başkanla yaptığımız görüşmelerde Beylikdüzü-Bakırköy hattının yanında bir diğer hattı da Esenyurt üzerinden Başakşehir’e ve yeni havaalanına bağlanacağını söylediler.

* Başkan her ilçe ile metro görüşmeleri yapıyor bizimle de görüşecek. Başkan da bu coğrafyanın (Büyükçekmece-Beylikdüzü-Avcılar-Esenyurt) 2 buçuk milyon insanı taşıyamadığının ve bir metro hattı gerektiğinin farkında.

* Kaynak ile ilgili sorunlar var ve kaynak oluşturdukça hatlar açılıyor. Biz o noktada da adaletli davranıyoruz Ümraniye’de yarım kalmış bir metroyu durdurup burada başlatmıyoruz.

* Biz bize oy veren yerlere metro getiren zihniyette insanlar değiliz. Başkan, metrolar için yurtdışından kaynak buldu.

* Finansmanı sağlanması durumunda, Beylikdüzü 5 yıl içinde metro ile buluşacaktır.