Beyoğlu Belediyesi “İstiklal Marşı 100 Yaşında” belgeseli hazırladı

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel "İstiklal Marşı 100 Yaşında" belgeseli hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çekimleri Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen belgeselde Ali Rıfat Çağatay, Zati Arca, Ahmed Yekta Madran, Ahmed Cemil Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey ve Osman Zeki Üngör'ün İstiklal Marşı besteleri seslendirildi.

Belgeselde, İstiklal Mücadelesi olanca şiddetiyle devam ederken bağımsızlık sembolü İstiklal Marşının yazıldığı dönem, marşın yazılma, kabul edilme ve halk tarafından benimsenme serüveni özgün bir metinle anlatıldı.

Gazete haberleri, fotoğraflar, marşların ilk notaları, el yazısı örnekleri gibi dönemin orijinal görselleriyle desteklenen belge-eser niteliğindeki çalışmada, özgün metni Okan Bayülgen seslendirdi. Türk ve Batı müziğini aynı sahnede buluşturmasıyla bir ilk özelliği taşıyan projenin şefliğini ise İhsan Özer yaptı.

​​​​​​​Osman Zeki Üngör'ün bestelediği milli marşın, opera sanatçısı Hakan Aysev tarafından seslendirildiği belgesel, Beyoğlu Kültür Sanat'ın YouTube kanalında gösterime girdi.

Çalışmayla milli mücadele yılları ile kahramanlarının, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarının gençlerin dikkatine sunulması amaçlanıyor.