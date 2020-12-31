Beyoğlu ilçe başkan adayı AKP’yi karıştırdı

Firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun, “Çal-dı-lar. Çalana kızmıyorsunuz ama çaldıklarını söyleyene kızıyoruz. Çünkü çalanın çaldığını biliyor, erketelik yapıyordunuz” diye yaptığı paylaşıma Özkan, şu yanıtı veriyor: “Emre abi bozuk plak gibi ağzında sana bu tür habercilik yakışmıyor. Sen derinlere inerdin.”

Yine Uslu‘nun, 2014’te yazdığı “Erdoğan artık bir istikrarsızlık unsuru. Onun yönetiminde geçen her gün ekonomi daha kötü olacak” yorumuna Özkan bu defa “Eseriniz abi vebaliniz büyük” diye yazdı.

‘BU İL BAŞKANIYLA SIRTIMIZ YERDEN KALKMAZ’

AKP tabanı, Enes Özkan’ın adaylığını açıklayan İl Başkanı Bayram Şenocak’a tepki gösterdi. Bazı tepkiler şöyle:

– “İnandığımız yol Erdoğan’ın yoludur. 2013 senesinde Emre Uslu denen FETÖ’cüye abi diyen Enes Özkan’ın yolu değil. Böyle il başkanımız varken sırtımız yerden kalkamayacağa benziyor!”

– “İstanbul’un kaybedilmesi sebebi ile biz sizin görevden alınmanızı beklerken, bunları yazmış bir şahsın ilçe başkanı adayı olarak gösterilmesi fevkaladenin fevkinde bir karar olmuş. Reise zarar vermek için ne gerekiyorsa yapılıyor. Böyle güzel, devam…”