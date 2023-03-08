Beyoğlu Kaymakamlığı, ‘Feminist Gece Yürüyüşü’nü yasakladı

‘Feminist Gece Yürüyüşü’ Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

*Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda, Feminist Gece Yürüyüşü adı altında 8 Mart 2023 günü saat 19.30’da Taksim Meydanı ve çevresindeki muhtelif alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü vb. açık alan etkinliklerinin yapılacağı anlaşılmıştır.

*Öncelikle İstanbul ili sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alan ve güzergahlar 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi gereğince Valilik Makamının 373162 ve 390438 sayılı Olur’u ile belirlenmiş ve ilan edilmiştir.

*Sosyal medya üzerinde toplanma çağrılarının yapıldığı Taksim Meydanı da dahil olmak üzere Beyoğlu ilçesinde hiçbir meydan, cadde ve alan toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak belirlenmiş alanlardan değildir.

*Ayrıca sosyal medya üzerinden çeşitli kesimlerin yaptığı paylaşımlar göz önüne alındığında yapılması planlanan toplantının toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar/şahıslar ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provakatif amaçlı saldırıların olabileceği ve toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği; toplantı ve gösteriye terör örgütlerine müzahir grupların da katılabileceği ve toplantıyı kendi amaçları yönünde suistimal edebilecekleri, bu durumun ise kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye düşürebileceği; toplantı ve yürüyüşün yapılmasının planlandığı meydan ve caddelerin bulunduğu bölgenin ülkemizin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip yer olması, bölgenin kültür, turizm ve ticaret yönünden yüksek potansiyeli nedeniyle dükkan, otel vb. işyerlerinin çokça bulunması nedeniyle kişilerin seyahat ve çalışma özgürlüklerini kullanmasının ciddi oranda tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir.

*5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesinde; “İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir.

*Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmü ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesinde “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.” hükmü bulunmaktadır.

*Yukarıda açıklanan gerekçelerle 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi, basın açıklaması vb. eylem ve etkinliklerin idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlemesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi gereğince 08/03/2023 günü saat: 00:00’dan 08/03/2023 günü saat 23:59’a kadar yasaklanmıştır.