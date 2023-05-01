Beyoğlu’nda 1 Mayıs ablukası

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi’ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı’na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi’ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi’nde devriye geziyor.

Meydandan Tünel’e kadar İstiklal Caddesi’ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim’e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Mecidiyeköy Meydan’ında ve sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Mecidiyeköy’den Şişli’ye çıkan yolun girişinde tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bekletiliyor.

Beşiktaş’taki Barbaros Bulvarı ve çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

DİSK’in, Maltepe Etkinlik Alanı’nda öğleden sonra düzenleyeceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programına katılacak sendikaların yer alacağı yürüyüş korteji için Maltepe’de Yalı Caddesi’nde ve bu caddeye çıkan sokaklarda da polis ekiplerince güvenlik önlemi uygulanıyor.

Etkinliğin yapılacağı alan da program için hazırlanırken, polis ekipleri burada da güvenlik önlemi aldı.