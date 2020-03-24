Beyoğlu’nda yasağa uymayan derneklere polis baskını

Edinile bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği’nin bulunduğu binalara birçok kişinin girip çıktığını fark etti.

Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, derneklerin bulunduğu binaya baskın düzenledi. Baskında polis, her iki dernekte de toplam 20 kişinin bulunduğunu tespit etti.

DERNEKLER MÜHÜRLENDİ

İçişleri Bakanlığı’nca il valiliklerine gönderilen corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen, yasağı delen dernekler zabıta tarafından mühürlendi.

Derneklerde bulunan 20 kişi hakkında genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı. DHA

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