Beyonce, ikiz bebekleri Rumi ve Sir’in fotoğraflarını paylaştı

Beyonce, 2019’da neler yaptığını gösteren bir videoyu Instagram’da paylaştı. 38 yaşındaki şarkıcının birçok fotoğrafı ve kliplerinden kesitlerin olduğu videoda, geçen haziranda 2 yaşını dolduran ikiz çocukları Rumi ve Sir Carter’in fotoğraflarının da içinde yer aldı.

Videonun bir yerinde, ikizin 2. doğum günlerini kutlarken, büyük bir ‘iki’ işareti ve balonlarının önünde otururken görülüyor.

Daha sonra da Sir, bahçede elinde oyuncak bir uçak tutarken ekrana yansıyor.

Beyonce ve eşi Jay-Z’nin aile fotoğrafıyla sonlanan video, Sir babasının giydiği siyah bir takım elbise ve papyonla gözükürken, Blue Ivy ve ismini Mevlana’dan alan Rumi ise, anneleri gibi beyaz bir elbise giyiyor.

En küçük iki çocuğunun fotoğraflarını nadiren paylaşan ünlü şarkıcının bu paylaşımı, Beyonce’nin birçok hayranını heyecanlandırdı.

Şarkıcının bir hayranı, “Aman tanrım. Bu güzel” diye yazarken başka bir hayranı da “Rumi ve Sir Carter çok sevimliler” ifadelerini kullandı.

Bir diğeri ise, ” Beyonce and Jay-Z’nin güzel bir ailesi var” yorumunu yaptı.