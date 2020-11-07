Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili gözaltı kararı verilen kişi sayısı 28 oldu

BEYRUT (AA) – Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısının 28'e ulaştığını duyurdu.

Lübnan Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın, patlamanın nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla dikkatli ve hızlı yürütüldüğü ifade edildi.

Şu ana kadar 51 kişinin ifadesinin alındığı belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen kişi sayısının da 3'ü gıyabi olmak üzere 28'e ulaştığı kaydedildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı.