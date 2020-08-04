Beyrut’ta patlama: Onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce yaralı var – İşte Patlama Videosu !

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

Beyrut Limanı’ndaki patlama

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski Başbakan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi’nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanı: Patlamada 63 kişi öldü

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 63’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut’taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63’e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti.

Hasan, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısını 50, yaralı sayısını da 2 bin 750 olarak duyurmuştu.

Patlama limanda patlayıcıların bulunduğu depoda meydan geldi

Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi.

Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.

Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Ketaib Partisi Genel Sekreteri öldü

Bu arada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati cekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos’ta açıklayacağı duyurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan emniyet birimlerine ‘patlama bölgesinde güvenliğin tesis edilmesi’ talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama sonrası emniyet birimlerine bölgede güvenliğin tesis edilmesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açılmadaya göre, Avn, ülkedeki tüm emniyet birimlerinden patlamanın yaşandığı bölge ve çevresinde güvenliği tesis etmelerini istedi.

Avn ayrıca Sağlık Bakanlığına yaralılara ücretsiz ilk yardım hizmeti sunulması ve patlamada evleri zarar gören ailelere barınma imkanı sağlanması talimatı verdi.

Öte yandan patlamanın ardından Beyrut’taki hastanelerin büyük bir kısmı dolduğu için yaralarıların başkent dışındaki hastanelere sevk edilmeye başlandığı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Diyab: Sorumlulardan hesap sorulacak

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamayı “felaket” olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin (Beyrut’taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak.” dedi.

Başbakan Diyab, 2014’ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Yaşananları “felaket” olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan’ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

Lübnan’ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut’taki şiddetli patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.

Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Lübnan Hizbullah’ı başkent Beyrut’taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Kalekenov yaralandı

Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği, “Patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu.” açıklamasında bulundu.

İran’dan Lübnan’a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından Arapça ve İngilizce mesaj paylaşan Zarif, “Düşüncelerimiz ve dualarımız Lübnan’ın büyük ve dirençli halkıyla.” ifadelerini kullandı.

Zarif mesajında, “İran, gerekli olan her şekilde tamamen yardıma hazırdır. Güçlü kal Lübnan.” yazdı.

Beyrut’ta patlama: Onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce yaralı var

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 70’ten fazla kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos patlamayı, Beyrut’a 240 kilometre uzakta bulunan Kıbrıs’ın Limasol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini söyledi.

BBC muhabiri Rami Ruhayem, 10 kilometre uzaklıkta deprem gibi hissedildiğini söylediği patlama anı için “Hayatımda bu kadar yüksek bir ses duymadım” dedi.