Beyza Doğan’ın katili Selim Tekin öldü

İstanbul Bahçelievler’de 16 yaşındaki Beyza Doğan’ı ateş ederek öldüren ve intihar girişiminde bulunan Selim Tekin hayatını kaybetti

İstanbul’da 16 yaşındaki Beyza Doğan geçen pazar günü, peşini 3 yıldır bırakmayan Selim Tekin (28) tarafından silahla başından vuruldu. Kan donduran olayı gerçekleştiren saldırgan kendi başına da ateş ederek intihara kalkıştı. Beyza Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVLERİNİ BASTI

Daha 16 yaşında, peşini bırakmayan, saplantılı bir kişinin yaşamına son verdiği Beyza Doğan’ın ailesinin 3 yıldır saldırganla mücadele ettiği de ortaya çıktı. İddiaya göre saldırgan 16 yaşındaki kızı defalarca kandırarak kaçırdı. Geçtiğimiz yıl Doğan ailesinin evini dahi bastı.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN İŞLEM YAPILMIŞ

Emniyet kayıtlarına göre, ölen genç kızın ailesi kızlarıyla ilgili 8 tane kayıp başvurusu yaptı. Şüpheli defalarca gözaltına alındı. Polis kayıtlarında saldırgan hakkında, “çocuğun cinsel istismarı”, ”reşit olmayanla cinsel ilişki” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Belirtilen suçlardan tutuklanan şüphelinin, kısa süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldığı davaların ise sürdüğü belirtildi.

Beyza Doğan’ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Selim Tekin’in bugün

hayatını kaybettiği öğrenildi.

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