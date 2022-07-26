Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alıyor

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.