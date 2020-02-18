Bezos’tan iklim değişikliğine karşı mücadeleye 10 milyar dolarlık destek sözü

130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, iklim değişikliğine karşı mücadele için kişisel servetinden 10 milyar dolar (60.5 milyar TL) ayırmayı taahhüt etti. “İklim değişikliğinin gezegenimiz için en büyük tehdit olduğunu” öne süren Bezos, iklim değişikliğine karşı mücadele eden bilim insanları ile aktivistleri destekleyeceğini ilan etti.

E-ticaret ve bilişim devi Amazon’un patronu, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için “Bezos Dünya Fonu” kurduklarını duyurdu.

Instagram hesabından “Dünya’yı kurtarabiliriz” mesajını paylaşan Bezos, fonun “büyük ve küçük şirketler, devletler, küresel organizasyonlar ve bireyler” ile birlikte hareket edeceğini belirtti.

ÇALIŞANLAR: YETERLİ DEĞİL

Amazon çalışanları, şirketin iklim değişikliğine karşı yeterli adımları atmadığı ve dağıtım işlerinde fosil yakıt kullanımına son vermediği gerekçesiyle de şirket yönetimini eleştiriyordu.

Şirket, bugün yüzde 40 düzeyinde olan yenilenebilir enerji kullanımını 2024’te yüzde 80’e, 2030’da yüzde 100’e çıkarma sözü vermişti. Bu adımın, dağıtımda elektrikli araçlar kullanılarak atılacağı belirtilmişti.

Bezos’un duyurusu sonrası bir grup Amazon çalışanı, 10 milyar dolarlık taahhüdü takdir ettiklerini ancak hem dağıtım kanallarında hem de bulut sistemleri için kurulan veri merkezinde şirketin fosil yakıta dayalı olarak çalıştığını vurguladı.Çalışanlar, şirketin daha fazla adım atması gerektiğini öne sürdü.

Bezos, son olarak 165 milyon dolarlık malikane satın alarak gündeme gelmişti.

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