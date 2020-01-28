Biat ediyorsan ahlaklısın düşünüyorsan ahlaksızsın – Yılmaz Özdil yazdı.

Biat ediyorsan ahlaklısın düşünüyorsan ahlaksızsın – Yılmaz Özdil

Asrın liderimiz Elazığ’a gitti.

“Kadere inanırız, her şeyden önce müslümanız, sabır imanımızın gereği, bu süreci imanımızın gereği olarak sabırla atlatın” dedi.

★

Başka ne dedi?

“Sosyal medyada, bu hükümet 20 yıldır depreme yönelik ne yaptı diyecek kadar ahlaksızca mesajlar var” dedi.

★

Şimdi herkes tane tane okusun lütfen…

★

“KIRILAN FAY DEĞİLDİR.

KIRILAN AR DAMARIDIR.

BİNALARIN YIKILMASININ ASIL SEBEBİ, AHLAK HIRSIZLIĞIDIR.

DEMOKRASİDEN ÇALMAKTIR.

HUKUK KAPKAÇÇILIĞIDIR.

SİYASET YANKESİCİLİĞİDİR.

KAMU YÖNETİMİ KALPAZANLIĞIDIR.

DEPREMDE İNSANLARIMIZIN ÖLMESİ, SADECE MALZEMEDEN ÇALMA HIRSIZLIĞI DEĞİLDİR, AYNI ZAMANDA İNSANLIK HIRSIZLIĞIDIR.

KADER DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ.

TEDBİRLİ OLMAK, AKLINI KULLANMAK, İNSANIN EN BÜYÜK VASFIDIR.

TÜRKİYE YILLARCA HAR VURUP HARMAN SAVURMA MANTIĞIYLA YÖNETİLDİĞİ İÇİN BU SONUÇLAR YAŞANIYOR.

GERÇEKLERİ KONUŞMALIYIZ.

DEPREM KONUSUNDA YILLARDIR HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI.

YILLARDIR HİÇBİR ÇÖZÜM ÜRETİLMEDİ.



SADECE VAAT ÜRETİLDİ.





SORUN SADECE İNŞAAT MALZEMESİ ÇALMAYA İNDİRGENEMEZ.

DEPREMLERDE ORTAYA ÇIKAN FELAKETİN ASIL SEBEBİ, KAMUDAKİ YOLSUZLUKLARDIR, YÖNETİM SORUNUDUR.”

★

Kime ait bu sözler?

Asrın liderimize ait!

★

Evet…

Asrın liderimize ait.

★

Ne zaman söylemişti?

2003 yılında, Bingöl depreminden hemen sonra söylemişti.

İktidara yeni gelmişti, üç dört aylık başbakan olarak elbette bu yıkımın sorumlusu olarak gösterilemezdi, yıllardır hiçbir önlem almadıkları için, sadece boş laf ürettikleri için, kendisinden önceki hükümetleri sorumlu tutuyordu, onlar hakkında bunları söylüyordu.

★

(İnanmayan varsa, girsin internete… “Tayyip Erdoğan fay kırıklarından önce ar damarı kırıldı” diye arasın, okusun.)

★

“Kader diye geçiştirilemez” diyordu…

17 yıldır Türkiye’yi tek başına yöneten kişi olarak, şimdi ne diyor?

“Kadere inanırız, imanımızın gereği sabırla atlatın” diyor.

★

17 yıl önce “gerçekleri konuşalım, deprem konusunda yıllardır hiçbir önlem alınmadı, felaketin asıl sebebi, yönetim sorunudur” diyordu.

Şimdi “yıllardır ne önlem alındı” diye eleştirenlere ne diyor?

“Ahlaksızlar” diyor.

★

Ahlaklı olması için çok çaba harcadım ama, gene ahlaksızca bir yazı oldu maalesef…

Unutmama ahlaksızlığım için özür dilerim.

Hatırlatma ahlaksızlığını gösterdiğim için kendimi edepli olmaya davet ediyorum!