Bıçakla arkadaşının peşinde koştu, canından oldu

İstanbul’da arkadaşlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İnşaat işçisi Fuat D. elindeki bıçakla peşine düştüğü arkadaşı Aytaç D. tarafından öldürüldü. Kanlı biten olayda inşaat işçisi arkadaşların bıçaklı kovalamacası kameralara yansıdı.

HABIP ATAM

Olay, 18 Ağustos’ta Bağcılar, Demirkapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan Aytaç D.(39) ile Fuat D. (47) arasında tartışma yaşandı. Daha önce yaşadıkları bir sorun sebebiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Fuat D. eline bıçak alarak arkadaşının peşinde koşmaya başladı. Aytaç D., koşarak bir markete sığındı. İçeriye giren market çalışanı Fuat D.’ye engel olmak istedi.

KARNINDAN YARALANDI

Yaşanan arbedede sırasında Aytaç D. kaçmayı başardı. Ancak kovalamaca devam etti. İddiaya göre, ikili bir inşaata girdi. Burada yaşanan kavgada, arkadaşını kovalayan Fuat D. bıçakla karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fuat D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERLARA YANSIDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay sonrasında çalışma başlattı. Cinayet sonrasında kaçan şüphelinin teslim olduğu öğrenildi. İkili arasında yaşanan kovalamaca kameralara da yansıdı. Arkadaşı tarafından kovalanan şüphelinin markete girdiği anlar kamera kayıtlarında yer aldı.

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