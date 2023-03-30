Bıçaklanan belediye başkanı alkışlarla görevine başladı

Balıkesir Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, 22 Martta, belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından 23 Martta hastaneden taburcu olan Karışık, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım, daha sonra görüşmedik. Dün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler. Şu anda sağlık durumum iyi. Taburcu oldum, Erdek’e gelip istirahat ediyorum. Kendilerinden şikayetçiyim” dedi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Demirtok (23) ile Kerem Kalbur (26) emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BU MAKAM ERDEK’İN BANA EMANETİ”

10 günlük raporunun ardından bu sabah görevine başlayan Burhan Karışık, belediye personeli tarafından alkışlarla karşılandı. Saldırının takipçisi olacağını söyleyen Başkan Karışık, “Belediye başkanları ilçelerin şehri-eminleridir. Ben de memleketimizin şehri-emini olarak sizlere söz veriyorum, Erdek halkının hakkını savunmaya yılmadan, usanmadan, korkmadan devam edeceğim. Bu makam Erdek’in bana emanetidir. Her türlü baskı ve zorbalığa karşı, herkes karşısında beni bulacaktır. Yapılanın hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu saldırı yalnız bana değil, Erdek halkına yapılmış bir saldırıdır. Güzel Erdek’imiz için çalışmaya yılmadan devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başkan Karışık olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi. (DHA)