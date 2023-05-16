Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

KARAMAN (AA) –
İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı’nda A.Ş. (25), S.Ş.(18), E.Ş. ve Emrullah Ş. (23) arasına kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Emrullah Ş. kalbinden, A.Ş. karnından ve S.Ş. elinden bıçakla yaralandı.
“HAYATİ TEHLİKESİ VAR”
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emrullah Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.Ş’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olaydan sonra kaçan E.Ş’yi yakalama için çalışma başlattı. (AA)