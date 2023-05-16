68 F
Los Angeles
16 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemBıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

KARAMAN (AA) –

İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı’nda A.Ş. (25), S.Ş.(18), E.Ş. ve Emrullah Ş. (23) arasına kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Emrullah Ş. kalbinden, A.Ş. karnından ve S.Ş. elinden bıçakla yaralandı.

“HAYATİ TEHLİKESİ VAR”

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emrullah Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.Ş’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan E.Ş’yi yakalama için çalışma başlattı. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,482BeğenenlerBeğen
16,161TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,686TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States