Bıçaklı metro saldırganı hakkında tahliye kararı

İstanbul’da metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istenen ve yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Emrah Yılmaz’ın tahliyesine karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı kadın ve annesine bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 5 suçtan toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Emrah Yılmaz’ın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi.

“TUTUKLUYUM, BU ADİL BİR DURUM DEĞİL”

Savunma yapan sanık Emrah Yılmaz hakarette bulunmadığını öne sürerek, “Olayla hiç alakası olmayan müşteki olaya dahil olmuş, toplumu galeyana getirmiş, insanları benim üzerime saldırtmıştır. Ben bu insanlardan darbe aldım. Ayrıca müşteki de bana tekme atmıştır. Kamera kayıtlarına yansımadığı için ben suçlu duruma düştüm. Benim elimde o gün bıçak olmasaydı, tekme atsaydım, attığım tekmeyi de silah sayacaklardı. Ancak müştekinin fiziki müdahalesi hiçbir şekilde yargılamaya konu olmamıştır. Beni darp edenler ve video kaydına alanlar dışarıda geziyor. Ben tutukluyum, bu adil bir durum değildir” dedi. Sanık Yılmaz, tahliyesini istedi.

Tüm delillerin toplandığını ve tutuklama tedbirinin bir faydası olmadığını söyleyen sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

“TÜM TOPLUMA YÖNELİK SUÇ İŞLEMİŞTİR”

Müştekilerin avukatı Birsen Baş Topaloğlu ise, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirterek, “Sanığın savunmaları asılsızdır. Sanığın darpla ilgili bir raporu yoktur. Sanık hala kendisini suçlu görmemektedir. Suç geçmişinde benzer suçlar olduğu da açıktır. Sanık suç işlemeye açık bir yapıya sahiptir. Sadece mağdurlara ve katılana yönelik bir suç işlememiştir. Tüm topluma yönelik bir suç işlemiştir. Sanık geçmişinde cezaevinden kaçmış birisidir” dedi.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin çoğunun toplanmış olmasını gerekçe göstererek, sanık Emrah Yılmaz’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. Öte yandan sanık hakkında yurt dışına çıkmamak ve haftanın 2 günü en yakın ilçe emniyet müdürlüğüne giderek imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz’ın müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı’ya yönelik eylemlerinden dolayı “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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