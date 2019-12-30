Bıçaklı Saldırı Zanlısı Nefret Suçlarından Yargılanacak

New York’un kuzeyinde bir hahamın evine saldırı düzenleyerek Hanuka bayramını kutlayan beş kişiyi bıçaklayan 37 yaşındaki Grafton E. Thomas federal nefret suçu işlemekle suçlandı.

Pazartesi günü yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Thomas’ın dini inançları uygulama özgürlüğünü ihlal etme, tehlikeli bir silahla öldürmeye teşebbüs etme ve yaralama gibi beş ayrı suçtan mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

Hanuka’nın yedinci gününde meydana gelen saldırı bölgede Yahudiler’e karşı düzenlenen bir dizi saldırıdan biriydi. Benzer olayların sıklaşmasının ardından polis bölgede dini toplantılara yönelik güvenlik önlemleri arttırdı.

Mahkeme belgelerinde güvenlik güçlerinin Thomas’ın Greenwood Lake’teki evinde yaptıkları aramada Yahudi karşıtı yorumların bulunduğu el yazısıyla yazılmış notlar ele geçirildiği yer aldı. Bu notlarda “Neden Yahudiler soykırım yaparken insanlar Yahudi karşıtlığı için yas tutuyor” gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi. Notlar arasından ayrıca Nazilerin ve Yahudi karşıtlığının sembollerinden gamalı haç ve Yahudiliğin sembollerinden Davud’un Yıldızı çizimleri çıktı.

Arabasında bulunan telefonda yapılan aramada ise Thomas’ın internette “Hitler neden Yahudiler’den nefret ediyordu?”, “Yakınımdaki Alman Yahudi tapınakları”, “Amerika’daki Yahudiler tarafından kurulan önemli şirketler” gibi aramalar verdiği ortaya çıktı.

Telefonunun internet arama motorunda ayrıca 28 Aralık’ta, “New York kenti Olası Yahudi Karşıtı Saldırılar Nedeniyle Yahudi Mahallelerinde Polis Varlığını Arttırdı” yazılı bir makaleyi de okuduğu görüldü.

Ailesi ise Thomas’ın bir hoşgörü ortamında büyüdüğünü ancak akıl hastalıklarıyla mücadele ettiğini kaydetti.

Ailesi Pazar günü yaptığı açıklamada, “Grafton Thomas’ın uzun bir akıl hastalığı geçmişi var. Şiddet içeren eylem ve suç geçmişi ise yok” denildi.

Thomas, Cumartesi gecesi New York’un kuzeyindeki Monsey’de düzenlediği saldırıdan iki saat sonra, polisin arabasını Manhattan’da kenara çekmesi sonucu yakalanmıştı.

Yetkililer Thomas’ın kıyafetlerinin kana bulanmış olduğunu ve çamaşır suyu koktuğunu aktarmıştı. Polis saldırganın neredeyse hiç konuşmadığını belirtmişti.

Ön koltuğun altında üzerinde kurumuş kan lekeleri olan bir pala bulduğu da aktarıldı. Ön yolcu koltuğunun arkasındaysa üzerinde kurumuş kan ve saç kalıntıları olan bir bıçak bulundu.

Associated Press haber ajansına konuşan teyzesi, Thomas’ın mikrop fobisine sahip olduğunu ve gün içinde ellerini ve ayaklarını çamaşır suyuyla defalarca yıkadığını anlattı. Manhatan’ın Crown Heights mahallesinde Yahudiler’le barış içinde büyüdüğünü söyledi ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığını ve bir haftadır da kayıp olduğunu belirtti.

“Onu canavar gibi göstermeye çalışıyorlar” diyen kadın “Yeğenim canavar değil. Sadece hasta, onun sadece yardıma ihtiyacı var” diye konuştu.

Thomas hakkında yapılan suçlamada, yüzü örtüyle kapalı halde bir sinagogun hemen yanındaki hahamın evine girdiği ve “kimse bir yere kıpırdamasın” diye bağırdığı, daha sonra palasını çıkarttığı ve onlarca cemaat üyesinin bulunduğu evde insanlara saldırdığı anlatıldı.

Saldırıda beş kişi yaralandı, bir kişinin kafatasına aldığı darbe nedeniyle durumunun kritik olduğu belirtildi.

Thomas Pazar günü hakkında yapılan beş cinayete teşebbüs ve bir hırsızlık suçlamasını kabul etmemişti.

AP haber ajansına konuşan bir polis memuruna göre Thomas’ın adli sicilinde bir polis atına saldırdığı ve tutuklandığı bilgisi var. Ancak Thomas’ı temsil eden avukat, hakkında hiç mahkumiyet kararı olmadığını kaydetti.

Bölgede son dönemde Yahudiler’in hedef alındığı birçok saldırı meydana geldi. Bunlardan biri 10 Aralık’ta New Jersey’deki bir koşer marketinde düzenlenen ve 6 kişinin ölümüne neden olan saldırıydı. Geçen ay yine Monsey’de bir kişi sinagoga girerken bıçaklanmıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo Cumartesi günü yaptığı açıklamada bunun New York’ta 8 Aralık’tan beri düzenlenen 13’üncü Yahudi karşıtı saldırı olduğunu bildirmişti.