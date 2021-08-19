Biden: ABD askerleri 31 Ağustos’tan sonrasında da kalabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 31 Ağustos’tan sonra da kalabileceğinin sinyalini verdi.

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ABD merkezli haber ajansı AP, Başkan Joe Biden’ın açıklamalarını duyurdu. ABD Başkanı, Afganistan’daki ABD askerlerinin tahliyeler sebebiyle 31 Ağustos’tan sonra da ülkede kalabileceğini açıkladı.

Afganistan’daki bütün ABD vatandaşları tahliye edilene kadar askerlerin ülkede kalabileceğini söyleyen Biden, kendisine yöneltilen eleştirileri de yanıtladı. Biden, tahliye sürecinin çok plansız yapıldığıyla ilgili eleştirilere itiraz etti.

Biden, “ABD, ülkede Amerikalıları ve ABD müttefiklerini süre dolmadan tahliye etmek için bütün gücünü kullanacak. Eğer 31 Ağustos’tan sonra da ülkede ABD’liler kalırsa orada kalacağız ve onları ülkeden çıkaracağız” dedi.

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